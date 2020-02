Effetto Coronavirus. Chiudono altri due ristoranti tra Caserta e Aversa

Caserta / Aversa – Dopo il ristorante cino-giapponese di Curti, chiudono, momentaneamente altre due attività commerciali per effetto del Coronavirus.

Si tratta del locale Asia di San Nicola La Strada, sito lungo viale Carlo III, e l’altro di Kyoto, sito ad Aversa, in via Gramsci.

Entrambe le chiusure sono state giustificate dalla tutela della salute. A comunicarlo sono gli stessi titolari.

Attraverso i propri canali Facebook hanno avvisato la clientela della chiusura, ecco i post pubblicati:

Ristorante Kyoto aversa

Dopo un lungo confronto con la nostra comunità sentiamo il dovere di comunicarvi che sospenderemo momentaneamente la nostra attività dal giorno 27/02/2020. L’iniziativa è presa per dare un concreto contributo alla tutela della salute di tutti e non ha nulla a che vedere con il timore che vi sia presenza di persone portatrici del virus e/o contagiate dallo stesso tra noi titolari e i dipendenti. E’ semplicemente una forma di manifestare il reale interesse da parte nostra nella salute della clientela nonché del personale stesso. Un gesto assolutamente a titolo cautelativo senza provocare panico e allarmismo con obiettivo di non recare altre problematiche alle autorità dando loro possibilità di risolvere al più presto le situazioni più urgenti. Il giorno di riapertura sarà aggiornato sulla pagina Facebook, noi nel frattempo lavoreremo per offrivi altre novità quando sarà il momento. Ci scusiamo per il disagio creato e auguriamo che tutto possa finire presto e tanta solidarietà a tutti coloro che ne stanno soffrendo. Un saluto da tutto il personale Kyoto.