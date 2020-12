Due nuovi ascensori alla stazione di Marcianise: modernizzazione e sicurezza. FOTO

Marcianise – Due nuovi ascensori sono stati attivati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nella stazione di Marcianise (Ce).

In funzione dalle ore 04.30 alle 23.30 e posti a servizio del primo e secondo binario, consentono una migliore accessibilità alle banchine, soprattutto alle persone a ridotta mobilità.

Dotati di telecamere per la videosorveglianza, gli impianti sono adeguati alle più recenti normative e sono stati realizzati nell’ambito degli interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni della Campania per la loro riqualificazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

All’esterno della stazione, per favorire l’interscambio gomma/ferro, un’area di 1.200 metri quadrati è stata predisposta per essere adibita a parcheggio per 41 posti auto.

Altri importanti lavori hanno interessato il terminal ferroviario: recupero funzionale del fabbricato-stazione e del sottopasso, rinnovo dei servizi igienici – dotati ora anche di locale nursery e wc per disabili – e innalzamento dei marciapiedi allo standard europeo per i servizi metropolitani che agevolano salita e discesa dai treni.

Infine, è stata realizzata una nuova pensilina, rinnovate quelle esistenti e sostituita la segnaletica fissa di stazione.

L’impegno economico complessivo è stato di 3,8 milioni di euro.