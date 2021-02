Oltre 15 chili di droga in auto: è giallo a Castel Volturno

Nella tarda serata di ieri 24 febbraio 2021, nel comune di Castel Volturno, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casal di Principe hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, sostanza stupefacente per un totale di Kg 9,387 di marijuana e Kg 6,257 di hashish.

Lo stupefacente, diviso in panetti era riposto in dei borsoni ed in alcune grosse buste nere che sono state trovate all’interno di un’autovettura BMW serie 3.

La vettura era abbandonata a bordo strada lungo via Marotta, a Castel Volturno. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

Sul caso sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per cercare di rintracciare le persone coinvolte.