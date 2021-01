Nel corso della notte di ieri, a Caserta, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto 3 persone.

Si tratta di due uomini (un 27enne ed un 35enne) ed una donna (una 36enne), tutti del posto arrestati in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I tre, controllati in via Mondo mentre erano a bordo di autovettura VW Fox, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di una bustina in cellophane contenente gr. 10 di crack e di una dose di cocaina del peso di gr. 1,6, sequestrati.

Gli arrestati, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.