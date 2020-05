Drammatico schianto a Casal di Principe. Auto distrutte e 1 ferito, FOTO

Casal di Principe – Intorno alle 16,00 di oggi si è verificato un violento incidente stradale lungo Corso Umberto nel comune di Casal di Principe.

Da una prima ricostruzione dei fatti una Seat ed una Fiat Panda sono entrate in collisione per cause e dinamiche in fase di chiarimento, forse per una mancata precedenza.

Un impatto violentissimo che ha causato il ferimento di uno dei due conducenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dell’arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze solo contusioni ed escoriazioni generato dall’impatto tra i veicoli.

R.G.