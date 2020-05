Drammatico incidente a S. Maria. C. V.. Giovane al pronto soccorso

Santa Maria Capua Vetere – Violento incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Santa Maria Capua Vetere.

Da una prima ricostruzione dei fatti una Citroen C2 ed uno scooter sono entrati in collisione lungo via Tifatina, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Ad avere la peggio, come accade spesso in queste circostante, è il giovane in sella allo scooter, rimasto ferito a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 i cui medici hanno trasportato il giovane al pronto soccorso di Caserta. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso.