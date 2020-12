Dramma a Caserta: Giuseppe muore a 31 anni

Caserta – Un grave lutto ha sconvolto l’intera città di Caserta per la prematura scomparsa di Giuseppe M. a soli 31 anni.

La tragedia si è consumata questa mattina. Il giovane è deceduto dopo un malore improvviso che non gli ha dato scampo.

Sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Giuseppe viene ricordato come un ragazzo solare e sempre disponibile per parenti ed amici.

Sotto choc la famiglia, noti commercianti della città di Caserta. In rete sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati.