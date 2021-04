Divise professionali: il successo dell’abbigliamento made in Italy nella ristorazione

Nel contesto della ristorazione, le divise da lavoro svolgono un ruolo estremamente importante, poiché trasmettono ai clienti un’immagine di professionalità, affidabilità e stile. Entrare in un ristorante, in una caffetteria, nella sala da pranzo di un hotel, e trovare uno staff di operatori che indossano divise di qualità, equivale a provare una sensazione di ordine, pulizia ed eleganza.

Ugualmente, per chi deve indossare una divisa professionale, è di estrema importanza che si tratti di un capo confortevole e resistente, realizzato con tessuti adatti, facile da lavare e definito da un design semplice ma raffinato. È infatti importante che garantisca freschezza, praticità e comfort a chi lo indossa e abbia uno stile che si armonizza con l’ambiente.

Stile italiano e tessuti di alta qualità

Negli ultimi anni la scelta nel mondo della ristorazione si orienta sempre di più su divise Made in Italy per il personale, in quanto costituiscono una soluzione ideale sia per l’estetica che per le qualità e il pregio dei tessuti.

Le divise dallo stile italiano possono essere destinate tanto ai contesti prestigiosi, quali possono essere hotel e resort di lusso, ristoranti di alto livello, quanto a quelli più informali delle caffetterie e dei wine bar.

Inoltre, l’abbigliamento per la ristorazione proposto da realtà di riferimento del settore, come Maurel, viene prodotto esclusivamente con tessuti e materiali della migliore qualità, con un’estrema attenzione all’estetica e al design, rispettando le esigenze di ogni specifico ruolo. Ogni creazione viene studiata nei minimi particolari e può essere personalizzata in maniera tale da mettere in risalto l’immagine dell’ambiente a cui si riferiscono.

La divisa perfetta per ogni professione

Chi opera nel settore della ristorazione e delle strutture ricettive sa che ogni singolo ruolo professionale richiede un abbigliamento specifico, sia per necessità funzionali che per quanto riguarda l’aspetto estetico.

Le figure di alto profilo, quali possono essere sommelier e maître, ad esempio, devono comunicare ai clienti del ristorante un’immagine professionale e curata, che corrisponda ad elevati standard qualitativi.

Nei ristoranti con cucina a vista, i clienti spesso possono osservare il lavoro dello chef e dei suoi assistenti. Un abbigliamento consono a questo genere di contesto deve quindi essere scelto in armonia con lo stile e il target del locale.

La classica giacca da chef a doppio petto può essere quindi personalizzata dall’aggiunta di dettagli e accessori specifici, bottoni particolari, taschini, paramaniche e altri elementi di stile.

Per lo staff di cucina, al camice o alla giacca si abbina spesso un grembiule, bianco o in un’altra tinta a scelta, eventualmente con impresso il logo del locale. Considerando la complessità del lavoro che si svolge in una cucina, è importante che i capi di abbigliamento destinati a questo genere di professione garantiscano un’ottima resistenza ai lavaggi frequenti, una piacevole sensazione per chi li indossa e che mantengano a lungo un aspetto fresco e pulito.

Ovviamente, è necessario tenere conto anche della sicurezza sul lavoro, optando per capi di abbigliamento per la cucina privi di elementi che, muovendosi in un ambiente in cui si trovano fornelli e pentole, potrebbero risultare rischiosi.

Camerieri di sala e barman: le professioni che si riconoscono dal look

Accogliere i clienti nella sala di un ristorante, accompagnarli al tavolo e servirli, oppure preparare prime colazioni, cocktails, aperitivi, drink, panini e piatti freddi: si tratta di due professioni molto diverse, tuttavia sia il cameriere che il barman devono presentarsi ai clienti con un outfit impeccabile.

Il cameriere di sala si distingue per la cortesia e la capacità di entrare in empatia con ogni cliente, e deve possedere un’immagine che trasmetta non solo professionalità, ma anche eleganza e cortesia, mettendo gli ospiti a proprio agio.

Un barman o una barwoman di alta classe si distingue sicuramente per la maestria in ogni tipo di preparazione, ma anche per la raffinatezza della divisa che indossa. Scegliere capi di abbigliamento da lavoro della migliore qualità è il metodo ideale per sottolineare la classe del locale, così come per mettere in evidenza le doti professionali del proprio staff.