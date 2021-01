Detenuto muore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere – Renato Russo, 54 anni di Napoli, è morto nell’infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Ne dà notizia il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, il quale commenta la vicenda con la seguente nota:

“Adesso il suo corpo è all’Ospedale di Caserta per l’autopsia. Chiedo giustizia e verità. Per due volte il magistrato competente, pur essendo Russo cardiopatico e malato, gli aveva rifiutato gli arresti domiciliari. Non si può morire in carcere e di carcere.”

“Chi ha sbagliato – conclude Sambriello – deve pagare il suo debito non a prezzo della sua vita. La giustizia è in agonia. Ci vorrebbe un Picconatore. Ma quando la politica riprenderà in mano i suoi poteri e i suoi doveri? Adesso è cinica e pavida”.