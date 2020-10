De Luca: “ci vuole lockdown totale, una decisione drastica”

Campania – Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia l’allarme sull’emergenza coronavirus, non solo nella nostra regione, ma a livello Nazionale.

Ha invocato un lockdown totale, con chiusura immediata di tutte le attività non essenziali, esortando il Governo Centrale a muoversi in questa direzione.

In una lunga diretta Facebook ha fatto punto della situazione sugli ultimissimi dati relativi ai contagi e sulle imminenti e drastiche decisioni da assumere nelle prossime ore.

“COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL LOCKDOWN

🔴#CORONAVIRUS: i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo.”

“Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere” ….. “Non voglio vedere la fila dei camion con le bare come abbiamo visto mesi fa in Lombardia”.