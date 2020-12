De Luca blocca gli spostamenti: “maggiori controlli e divieto di seconde case”

Campania – Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in previsione delle festività natalizie, firma una nuova ordinanza per limitare gli spostamenti all’interno del territorio regionale.

Con lo scopo di impedire la diffusione del coronavirus De Luca ha previsto maggiori controlli nei principali scali ferroviari e lungo le autostrade.

E’ lui stesso ad annunciare tale provvedimento con la seguente comunicazione, resa pubblica poco fa:

“Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata oggi un’Ordinanza, per stabilire, da questo fine settimana, controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi. Si dispone, ugualmente, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio.”