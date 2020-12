Covid: muore noto medico, il cordoglio del sindaco

Curti – Lutto nella comunità di Curti per la morte del dottor Giovanni Piscitelli, medico di Curti, il quale era risultato positivo al Covid alcuni giorni fa.

Il sindaco Antonio Raiano ha pubblicato un post di cordoglio per ricordare il medico di base Piscitelli, un pezzo di storia di Curti, così come lo definisce lo stesso primo cittadino.

“Ci sono molte notizie che non vorremmo mai apprendere in questo terribile anno, ma questa mi ha lasciato semplicemente attonito . Oggi ci lascia un caro amico, ma soprattutto un cittadino speciale per la nostra comunità. Un pezzo di storia di Curti.”

Continua il sindaco -“Da sempre impegnato, per professione e per passione, per il bene dei cittadini; amabile, dotato di fascino e di carattere. Sentiremo e sentirò tanto, tantissimo la sua mancanza. A nome mio, della mia famiglia di cui era medico di base, dell’ attuale Amministrazione Comunale di cui è stato fortemente padre fondatore, e della comunità tutta, lo ringrazio dal profondo del cuore per avermi onorato del cammino fatto insieme. Ciao Gianni! “.