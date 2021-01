Un forte boato ha scosso la comunità di Gricignano d’Aversa durante la notte appena trascorsa, lungo corso Umberto I.

E’ crollato un immobile, fortunatamente, da tempo disabitato. Si tratta di Palazzo Buonanno, storico edificio in paese.

Dalle prime informazioni il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte. Fortunatamente non c’era nessuno in strada, ma soprattutto il palazzo non era abitato.

I detriti hanno letteralmente invaso il tratto di strada. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa ed i carabinieri.

Avviate le operazioni di messa in sicurezza della zona. Molto probabilmente a causare il crollo sono state le incessanti piogge di questi giorni.