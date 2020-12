Caserta – Le informazioni sono ancora frammentarie, ma in queste ore vengono delineati alcuni contorni riguardanti l’arresto di 6 persone.

Come riportato dalla testata La Stampa, tra gli arrestati ci sono due poliziotti in servizio a Napoli, mentre il carabiniere sarebbe in servizio a Caserta.

Si sarebbero recati in Croazia per “scortare” un imprenditore italiano che doveva ritirare una ingente somma di denaro, frutto dello scioglimento di una società locale.

L’imprenditore, i due agenti e il militare dell’arma, sarebbero stati arrestati insieme con altri due italiani a seguito di una denuncia presentata da un socio dell’imprenditore, il quale avrebbe anche riferito agli investigatori di essere stato minacciato. Una vicenda che al momento presenta molti lati oscuri.