Covid: muore la madre del sindaco, lutto nell’Agro Aversano

Casaluce – Grave lutto per il sindaco del comune di Casaluce, Antonio Tatone, per la perdita della madre di 74 anni, ricoverata da circa 2 settimane in ospedale.

Era risultata positiva al coronavirus. Purtroppo, nella giornata di ieri, le sue condizioni mediche sono drasticamente peggiorate.

L’intera amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio con il seguente messaggio pubblicato sui canali social:

“L’Amministrazione Comunale si stringe al dolore del nostro Sindaco e della sua famiglia per la scomparsa dell’amata madre”.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese. I funerali si svolgeranno in forma privata nel rispetto delle vigenti norme anti covid.