Covid: muore noto professore di 66 anni, lutto a Capua

Capua – Una tragedia ha sconvolto il mondo della scuola nella città di Capua per la scomparsa del professore Mario Edoardo Zenga di 66 anni.

L’uomo, insegnate di Educazione Fisica del liceo Garofano, era risultato positivo al Covid, ma purtroppo è deceduto a causa di un peggioramento delle condizioni mediche.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati da parenti, amici e soprattutto dai suoi studenti. La notizia si è rapidamente diffusa in città. Ecco uno dei messaggi più commoventi:

“Quella di oggi è stata davvero una terribile notizia.

Del mio periodo da liceale Mario Edoardo Zenga siete stato uno dei miei professori preferiti, di quelli che più ho ammirato per la vostra costanza, la vostra compostezza, il vostro essere simpatico sotto i baffi senza farlo troppo notare, la vostra vena francese che spuntava all’improvviso, la vostra ammirevole precisione, l’ottimo lavoro che svolgevate!

Non eravate un semplice professore di educazione fisica, voi ci allenavate alla vita, e per quanto mi riguarda mi avete insegnato a non arrendermi mai“.