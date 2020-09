Covid: +7 casi positivi a Marcianise in 24 ore

Marcianise – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato comunicazione ufficiale dell’esito positivo al Covid-19 di sette nuovi tamponi effettuati a carico di cittadini di Marcianise.

Di questi, cinque casi riguardano persone appartenenti ai nuclei familiari di pazienti positivi al coronavirus, che per tale motivo erano state sottoposte agli accertamenti di rito e collocate in quarantena.

Un sesto caso riguarda una concittadina, dell’età di circa 47 anni, mentre il settimo caso è quello di una signora di 57 anni, la quale, rientrata dall’est Europa, e non aveva avuto ancora occasione di incontrare nessuno.

Dei nuovi pazienti, nessuno presenta sintomi specifici e tutti sono in buona salute, per cui le Autorità sanitarie hanno prescritto loro il trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le misure cautelari necessarie all’immediata circoscrizione del contagio, hanno posto in quarantena e sotto osservazione coloro che li hanno contattati e praticato, quando necessario, i tamponi per il Covid-19.