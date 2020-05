Costringe minore a prostituirsi e minaccia con riti woodoo, arrestata 45enne

Caserta – Nel pomeriggio di ieri, 20 maggio 2020, personale di questa Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa in pari data dalla Corte d’Assise di Napoli – 1^ Sezione Penale su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di ODUWARE Beverlyn detta Juliet, 45enne nigeriana da tempo residente in Italia.

Il provvedimento è stato emesso in quanto, come ricostruito dagli investigatori casertani su impulso della Procura Distrettuale partenopea, la donna si è resa responsabile di gravissime violazioni della misura degli Arresti Domiciliari, cui era sottoposta dal 5 marzo 2019 dopo che, appena un mese prima, era stata messa in carcere in esecuzione di un Fermo di indiziato di delitto.

Al tempo, infatti, come ricostruito dagli stessi Uffici Giudiziario e di P.G., la donna era stata ritenuta gravemente indiziata del delitto di riduzione e mantenimento in schiavitù, aggravata dall’aver agito in danno di una minore di anni diciotto e al fine di sfruttarne la prostituzione. Con lei era stato fermato anche un uomo, ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione minorile.

L’Ordinanza eseguita ieri è stata emessa in quanto, come appreso dalla denunciante e significativamente riscontrato dall’Ufficio, su delega della Procura distrettuale napoletana, la ODUWARE si è resa promotrice di recenti minacce indirizzate alla parte offesa e alla sua famiglia, in ragione della denuncia che, al tempo, aveva sporto nei suoi confronti.

Dette minacce, in particolare, sono state indirizzate personalmente dalla madre della madame ai familiari della denunciante, presso la cui abitazione in Nigeria la donna si è presentata immediatamente dopo l’udienza dibattimentale del 29 aprile u.s. in cui era coinvolta la figlia per i fatti in questione. Ivi, la madre della madame, tra le altre cose, ha minacciato di eseguire un rito woodoo per determinare la morte di coloro i quali avevano fatto del male alla propria figlia, portandola in tribunale.

Per tali motivi, nonché per altre condotte oppositive realizzate dalla ODUWARE contro l’autorità, la Corte d’Assise presso la quale è in essere il processo ha ritenuto non più idonea la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposta l’aguzzina, aggravandola in Custodia in Carcere.

Al termine degli atti di rito, la ODUWARE, peraltro con una figlia neonata, è stata associata presso la casa Circondariale di Avellino, attrezzata anche per la minore, per ivi rimanere a disposizione dell’A.G.