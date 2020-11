Caserta – Si è tenuta un’udienza del processo relativo a viaggi e mazzette ai dipendenti dell’Asl per accelerare il pagamento delle fatture all’imprenditore Angelo Grillo, ritenuto vicino al clan Belforte.

Invocate dalla Dda di Napoli le condanne per gli 8 imputati, tra i qualil’ex direttore amministrativo dell’Asl di Caserta Giuseppe Gasparin.

Queste le richieste di condanna del pubblico ministero dell’Antimafia Alessandro D’Alessio, nel corso della sua requisitoria:

9 anni di carcere per Giuseppe Gasparin, 12 anni per Raffaele Crisci, ex dirigente dell’Asl di Caserta, 9 anni per Chiara Bonacci, dipendente Asl, 8 anni per Giovanni Cavallero, imprenditore, 8 anni per Angelo Grillo, 12 anni per Assunta Mincione, dipendente di Grillo, 12 anni per Luigi Paritario, 8 anni per Pasquale Valente.