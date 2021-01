E’ stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita lungo una spiaggia a Marina di Varcaturo a pochi metri dalla riva.

Si tratta di Francesco Santonastaso, 64enne di Caserta ex consigliere comunale. Questa mattina il suo corpo è stato notato da un passante il quale ha allertato immediatamente i soccorsi.

Quando il personale del 118 è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Molto probabilmente si tratta di un decesso per cause naturali. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Castel Volturno. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto di Castel Volturno.