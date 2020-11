Coronavirus: vescovo Giacomo Cirulli ricoverato in ospedale

Teano – Peggiorano le condizioni mediche del vescovo della diocesi Teano-Calvi Giacomo Cirulli, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi.

Infatti, in queste ore, è stato disposto il ricovero in ospedale. La notizia è confermata dalla nota pubblicata della Diocesi:

“Si comunica che, in seguito al manifestarsi di alcuni sintomi dell’infezione da Covid-19, le condizioni di salute del Vescovo sono tali da non ritenersi più sufficiente il regime di isolamento domiciliare. Per poter monitorare costantemente il quadro clinico e ricevere le cure più idonee ad un pieno ristabilimento della salute, Sua Eccellenza ha ritenuto opportuno un ricovero ospedaliero.

Affidiamo la sua salute alla paterna intercessione dei Santi Casto e Paride e allo sguardo amorevole della Beata Vergine dei Lattani Regina del mondo, Santi patroni della nostra Diocesi. Il Vescovo personalmente rassicura tutti fedeli e invoca su di loro la benedizione del Signore.”