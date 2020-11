Covid: muore noto imprenditore nel Casertano, il sindaco “un grande lavoratore”

Vairano Patenora – Ancora una vittima legata al Coronavirus nella Provincia di Caserta. Questa volta il lutto colpisce il comune di Vairano Patenora, nell’Alto Casertano.

Si tratta di un noto imprenditore del posto, deceduto a causa di un peggioramento delle condizioni mediche.

A darne il triste annuncio è stato il sindaco di Vairano Patenora Bartolomeo Cantelmo, il quale con il seguente messaggio esprime tutto il suo cordoglio.

“Oggi piangiamo la perdita di un nostro concittadino conosciuto da tutti sia come grande imprenditore che per il suo essere uomo semplice e buono. Grande lavoratore, si è sempre prodigato per garantire il lavoro ai suoi tanti dipendenti ma anche per aiutare silenziosamente le persone in difficoltà. Partecipiamo commossi al grande dolore che ha colpito la famiglia. Rip“