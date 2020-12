Trentola Ducenta – Un medico di base è morto dopo aver contratto il coronavirus. Si tratta di Francesco Vista di Trentola Ducenta.

Lo ha reso noto il primo cittadino Michele Apicella, il quale, attraverso un post su Facebook ha espresso tutto il suo cordoglio per questa perdita:

“…..è venuto a mancare un noto professionista del nostro territorio, il dott. Francesco Vista, medico di base, ben conosciuto come storica istituzione presso il presidio territoriale di guardia medica locale. Ci uniamo al dolore della famiglia a cui va il nostro più sentito cordoglio e ricordiamo il dottore, sia come professionista di grande calibro, che esercitava la sua professione sempre con estrema umanità e con la massima disponibilità per i suoi pazienti, schierato nell’ultimo periodo anche nella lotta al covid, che come padre e marito esemplare. Il nostro concittadino si unisce purtroppo alla troppo lunga lista degli operatori sanitari, indispensabili ed essenziali per la lotta al covid ma che purtroppo, inevitabilmente, ne diventano a loro volta vittime. La nostra gratitudine e stima, per tutti coloro che sono impegnati in prima linea per cercare di combattere questa emergenza sanitaria, non sarà mai abbastanza“.

In base all’ultimo bollettino ufficiale dell’Asl di Caserta, nel comune di Trentola Ducenta, vengono certificati 367 persone attualmente positive al covid 19.