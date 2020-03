Coronavirus. Terzo caso positivo a Teverola

Teverola – Un altro contagio da Coronavirus nel comune di Teverola come confermato dal sindaco Tommaso Barbato.

Si tratta di un 83enne che al momento si trova ricoverato all’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta.

“Sono in contatto con le autorità sanitarie locali – ha detto il primo cittadino – e le sue condizione sono buone. Ho parlato con i parenti. Sono in continuo contatto con loro. Il dipartimento di prevenzione sta provvedendo a ricostruire i contatti e provvederà a mettere in isolamento le persone che hanno avuto contatti con la persona contagiata. Il cerchio, a quanto pare, sembra assai ristretto“.

Ci sono poi altri 4 tamponi ancora in attesa: “Siamo in attesa che arrivi l’esito anche degli altri tamponi effettuati (al momento 4 effettuati direttamente dall’ASL e non direttamente al Pronto Soccorso)”.

I casi accertati di covid-19 a Teverola sono 3, tra i quali anche l’ex europarlamentare Nicola Caputo.