Coronavirus. Terzo caso positivo in città, il sindaco: “situazione sotto controllo”

San Nicola La Strada – Terzo caso positivo al Coronavirus nella città di San Nicola la Strada.

Il dato viene confermato dal nuovo bollettino dell’Asl di Caserta sull’emergenza covid-19 in tutta la provincia Casertana.

Dopo i primi due positivi nell’arco di 24 ore, è arrivata, purtroppo, una terza conferma. Al momento non è ancora chiaro se si tratta di un contatto diretto dei primi due pazienti.

Nella giornata di ieri si è registrato un positivo anche nel comune di Marcianise, dove una donna, non residente in città, ma proveniente dalla Provincia di Lodi, è giunta in città per far visita ai genitori. Ora è ricoverata nel reparto covid di Maddaloni.

Un altro caso anche all’ospedale di Aversa. Una 16enne bulgara incinta, non residente nel comune normanno, è risultata positiva, ed è stata trasferita a Napoli.