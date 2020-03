Coronavirus. Terzo caso positivo a Casal di Principe

Inoltre il sindaco invita i cittadini a non fare la solita "caccia alle streghe" per tentare di scovare la persona infetta

Casal di Principe – Terzo caso di contagio da Coronavirus nel comune di Casal di Principe, nell’Agro Aversano.

A dare conferma della notizia è il sindaco Renato Natale, attraverso una comunicazione per avvisare la popolazione. Ecco quanto riportato:

Devo purtroppo darvi notizia di un altro contagio pochi minuti fa sono stato avvisato che un paziente è stato trovato positivo al covid19 presso l’ospedale di Aversa. Come al solito l’azienda sanitaria ha provveduto a prendere le dovute misure di quarantena. E’ inutile che vi domandiate dove e come può aver preso il virus; come già detto il virus è fra di noi, rispettiamo le distanze, non uscite di casa. vi aggiornerò ogni volta che avrò novità. Grazie per la collaborazione.

E’ stato sottoposto alla quarantena come previsto dalla protocollo di sicurezza. Inoltre il sindaco invita i cittadini a non fare la solita “caccia alle streghe” per tentare di scovare la persona infetta.