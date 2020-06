Coronavirus. Tamponi per tutto il personale scolastico nel Casertano

Caserta – Il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, annuncia la campagna di screening, per tutto il personale scolastico.

Al fine di predisporre le condizioni di massima sicurezza, nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, in vista del prossimo esame di maturità, che si terrà a partire dal 17 Giugno prossimo, presso le sedi degli Istituti Scolastici Superiori del territorio provinciale, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di concerto con la Provincia di Caserta, darà il via alla procedura per l’effettuazione, su base volontaria, da oggi fino a sabato, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 presso il complesso fieristico A1 EXPO a San Marco Evangelista, in Viale delle Industrie,10 di tamponi orofaringei per tutto il personale scolastico impegnato per l’occasione: dirigenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA.

Per l’effettuazione del tampone orofaringeo, si raccomanda di portare con sé copia del codice meccanografico dell’Istituto Scolastico di appartenenza.

L’iniziativa fa parte del progetto Scuola Sicura, approvato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

“Sono certo che tale iniziativa trovi ampio riscontro nel personale scolastico impegnato negli esami di Stato – ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – per contribuire nello sforzo comune di contenimento contro l’epidemia da Covid 19, per il benessere e la sicurezza dell’intera comunità di Terra di Lavoro. E’dovere di tutti, nessuno escluso, infatti, dare il proprio personale contributo per accelerare il percorso di uscita da questa incresciosa e pericolosa situazione che stiamo vivendo”.