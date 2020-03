Coronavirus. Sindaco di Parate: “Obbligo di portare mascherine per tutti”

Aggiornamenti emergenza covid 19Nessun nuovo contagio a Parete.Ad oggi un solo contagio in quarantena e in via di guarigione;Controllo del territorioNegli ultimi giorni 300 auto controllate e 31 persone denunciate ai sensi dell’art. 650 del c.p.Ordinanza regionale chiusura cantieri privati.Le imprese avranno 5 giorni a partire da ieri per mettere in sicurezza il cantiere dopodiché dovranno chiudere fino al 3 aprile.Ordinanza sanificazione locali commerciali e condomini.5 giorni di tempo per sanificareDistribuzione mascherine alle famiglie.Ad oggi distribuite 3.000 mascherine in doppio strato di cotone riutilizzabili e 2.000 mascherine monouso. La distribuzione continua anche settimana prossima.Settimana prossima farò altre due importanti ordinanze:Apertura attività commerciali dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì a sabato.Chiusura la domenica tranne farmacie, parafarmacie e distributori carburante.Obbligo di portare mascherine in luoghi pubblici.Tutti i cittadini saranno obbligati a portare mascherine chirurgiche o fatte in casa con tessuti pesanti nei luoghi pubblici.Anche gli addetti alla vendita devono usare mascherine chirurgiche o fatte in casa e non possono usare quelle con valvola perché potrebbero diffondere il contagio.All’ingresso e all’uscita delle attività dev’essere presente un dispenser di detergente disinfettante per le mani. Non vi dovete preoccupare dei numeri crescenti di contagio in Italia e in Campania. In questo momento è importante che ognuno nel suo piccolo faccia la propria parte. Faremo il possibile per non avere alcun ammalato a Parete, ma il tutto dipende dall’impegno di ognuno di noi. Buon weekend

Pubblicato da Gino Pellegrino su Sabato 21 marzo 2020