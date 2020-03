Coronavirus. Secondo caso positivo a Cesa

Cesa – Secondo caso positivo accertato di Coronavirus nel comune di Cesa, nell’Agro Aversano.

Il responso è arrivato nel primo pomeriggio di oggi ed è stato reso noto dal sindaco Enzo Guida che scrive:

“Alle ore 15.00 ho avuto comunicazione ufficiale di un tampone risultato positivo al Covid-19. Eravamo in attesa, da qualche giorno, dell’esito. Tutti i soggetti istituzionali che hanno competenza in questi casi, sono a lavoro per ricostruire i contatti e mettere in isolamento i familiari. Non vi fate prendere dal panico e dalla paura, la situazione è sotto controllo. E’ il secondo caso che si verifica a livello locale. Vi chiedo qualche ora per darci il tempo di completare il lavoro che ci aspetta in questi casi”.

Inoltre è circolata una voce riguardante una terza persona contagiata ad Aversa, una ragazza di 34 anni, poi smentita dal sindaco stesso.