Coronavirus. Secondo caso a San Cipriano d’Aversa

"In questa fase non possiamo permetterci assolutamente di commettere errori, dobbiamo adottare comportamenti responsabili e restare il più possibile in casa" afferma il sindaco

San Cipriano d’Aversa – Secondo caso positivo al Coronavirus nel comune di San Cipriano d’Aversa.

A confermare la notizia è il sindaco Vincenzo Caterino, il quale ha pubblicato una comunicazione per avvisare la cittadinanza.

Ecco quanto riportato:

COVID-19

Aggiornamento del 02/04/2020

Buongiorno concittadini, purtroppo anche San Cipriano deve fare i conti con il virus.

Mi è appena stato comunicato dall’ASL di un tampone positivo riguardante un nostro compaesano, parliamo della stessa persona che fu trasferita in ospedale poiché febbricitante qualche giorno fa, a lui va il nostro augurio di una pronta guarigione e di un rapido ritorno a casa, l’ASL mi ha inoltre confermato che per i familiari sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. In questa fase non possiamo permetterci assolutamente di commettere errori, dobbiamo adottare comportamenti responsabili e restare il più possibile in casa (che ad oggi è il più efficace protocollo di sicurezza), uscire davvero se è inevitabile, solo così riusciremo a contenere il virus e iniziare il nostro cammino verso il ritorno alla normalità!

Colgo inoltre l’occasione per comunicarvi che l’ufficio servizi sociali sta lavorando a pieno regime per far fronte a tutte le richieste di assistenza pervenute, abbiamo iniziato a soddisfarne alcune grazie alla vostra generosità e tanto altro ancora faremo nei prossimi giorni con gli aiuti governativi.