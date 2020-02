Coronavirus. Scuole chiuse nell’Agro Aversano, ecco quali

Aversa – Questa sera si tenuta una riunione straordinaria dei Sindaci dell’Agro Aversano presso la sala consiliare di Aversa.

Nonostante non siano registrati casi ufficiali di Coronavirus in Provincia di Caserta, i sindaci hanno deciso in via precauzionale di chiudere le scuole fino a sabato 29 Febbraio.

I comuni che, per il momento, hanno aderito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sono i seguenti:

Aversa

Parete

Frignano

Casapesenna

San Cipriano d’Aversa

Sant’Arpino

Succivo

Cesa

Villa di Briano

San Marcellino

Gricignano d’Aversa

Lusciano

Casaluce

Teverola

La lista potrebbe subire degli aggiornamenti.