San Tammaro – Il coronavirus continua a fare vittime nella Provincia di Caserta, questa volta nel comune di San Tammaro.

Primo decesso per Covid-19 in questa cittadina del Casertano, confermato dal sindaco Ernesto Stellato.

Si tratta di un paziente che era ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che purtroppo è deceduto a causa di un drammatico peggioramento delle condizioni fisiche.

Ecco la comunicazione del sindaco:

“E’ con profondo dolore che ho appreso della morte del nostro concittadino Giovanni Bocchino che alcuni giorni fa era stato ricoverato in ospedale a Caserta. Il Virus ci ha portato via un cittadino stimato e conosciuto da tutti. Ai familiari e a quanti ne piangono la perdita vanno le mie sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta San Tammaro. In suo ricordo dobbiamo essere più decisi e determinati nel rispetto delle regole. Una preghiera da tutti noi, che riposi in pace”.