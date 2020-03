Coronavirus. Secondo caso positivo a San Prisco

Sempre a San Prisco si attende l'esito del tampone su una seconda persona posta già in quarantena in via precauzionale

San Prisco – Nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, sempre nel comune di San Prisco.

E’ il sindaco, Domenico D’Angelo, con un post su facebook ad annunciare la conferma sul tampone.

“Si desidera comunicare ai concittadini che è arrivato il referto del tampone che certifica purtroppo un secondo caso di positività a San Prisco. Si tratta di una delle due persone entrate in contatto con la persona deceduta e risultata positiva al COVID-19. Si attende ancora il tampone della seconda persona posta in isolamento e che presentava sintomi. La signora risultata positiva è straniera per cui la difficoltà concreta è quella di riuscire a sapere con chi è entrata a contatto e ad avere notizie circostanziate. Si sta cercando di ricostruire la sua catena di contatti nei giorni precedenti al primo referto di positività, allorquando poi è stata posta in isolamento. Alla luce di quanto scritto, a maggior ragione, si ribadisce ai concittadini di uscire per le sole casistiche previste dal DPCM del 11 Marzo (per andare a lavoro, per fare la spesa alimentare e reperire generi di prima necessità e per cado di necessità). La grande maggioranza della cittadinanza sta rispondendo benissimo, ma arrivano ancora segnalazioni di persone che non si adeguano. La trasgressione a quanto enucleato dal DPCM equivale a un reato penale. Si sollecita la massima collaborazione”.

