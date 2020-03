Coronavirus. Secondo decesso nella Provincia di Caserta

San Prisco – Secondo decesso per Coronavirus nella Provincia di Caserta, si tratta di una donna di 80 anni residente nel comune di San Prisco.

“Buongiorno. Si desidera comunicare ai concittadini che nella nottata di ieri l’ ASL ha contattato il Sindaco, Dottor Domenico D’Angelo, per rilevare la presenza di una signora di 80 anni positiva al covid 19, e in seguito deceduta. L’ASL, inoltre, tramite il Sindaco ed i carabinieri ha contattato i parenti ed avviato il m protocollo del caso con identificazione dei contatti e messa in quarantena. Nella immediatezza del momento è giusto dare la comunicazione, altre notizie arriveranno quando il quadro della situazione sarà più chiaro. Chi legge non deve lasciarsi andare ad un’inopportuno allarmismo perché a questa ora le persone entrate in contatto con il caso di positività saranno già state contattate. Si richiama, ora più che mai ad osservare scrupolosamente le norme di prevenzione e di sicurezza richiamate dal decreto del 5 Marzo”.

La persona era allettata a casa, dopo essere stata ricoverata in una clinica dalla quale è stata dimessa più di 20 giorni fa.

Dal suo arrivo a casa ha sempre manifestato, dopo pochi giorni, problemi respiratori. Dopodiché dopo una diagnosi di polmonite è stata ricoverata in ospedale fino al decesso.

Siccome il quadro sintomatologico era riconducibile al CODVID-19 si è proceduto al tampone. Ieri notte è giunta la conferma della positività, ed è stata allertata la catena dei contatti previsti per protocollo.