Coronavirus. 4 casi a San Prisco ed un decesso

San Prisco – Anche nella città di San Prisco aumentano i casi di contagio da Coronavirus, con un altro cittadino positivo al Covid-19.

Il sindaco Domenico D’Angelo così ha postato: “Si tratta di una persona che arriva da fuori regione, e che ha prontamente comunicato il suo arrivo, ponendosi contestualmente in auto isolamento e nel momento in cui ha manifestato dei sintomi blandi è stata sottoposta al tampone. Il suo nucleo familiare di conseguenza si era posto in auto isolamento già da prima. La persona in questione si è isolata in una stanza all’arrivo, mentre gli altri familiari sono comunque anche loro in isolamento da alcuni giorni, in stanze diverse.”

Continua – “Salgono così a tre i casi di positività in città, escluso il primo caso positivo della signora deceduta. Si invitano tutti i concittadini a non uscire di casa, se non per le casistiche previste dal decreto. Le prossime due settimane è previsto il picco di contagi ed è assolutamente prioritario per la propria salute, e per non alimentare eventuali probabilità di contagi, restare nelle proprie abitazioni”.

Quindi al momento a San Prisco si contano 4 contagi da Coronavirus, con una donna deceduta nei giorni scorsi.