Coronavirus: studente positivo, chiusa una scuola nell’Agro Aversano

San Cipriano D’Aversa – Nuovo caso positivo al Coronavirus in una scuola dell’Agro Aversano.

Questa volta è accaduto nel comune di San Cipriano D’Aversa dove uno studente della scuola media Mattia De Mare, in via Michelangelo Schipa è risultato positivo al tampone.

A renderlo noto il sindaco Vincenzo Caterino, il quale ha disposto tramite ordinanza la chiusura del plesso scolastico. Ecco la comunicazione:

“Purtroppo abbiamo un caso positivo di un ragazzo che frequenta la scuola media di via Schipa. Per questo ho emanato un’ordinanza di chiusura del plesso per Lunedì 05 ottobre e fino a mercoledì 7 c.m. per interventi di sanificazione.

Dopodiché la classe del ragazzo con gli insegnanti staranno in quarantena e la scuola organizzerà per loro la didattica a distanza.”