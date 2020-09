Coronavirus: 3 persone guarite, ma 2 ricoverate in ospedale

San Cipriano d’Aversa – Il sindaco di San Cipriano, Vincenzo Caterino, aggiorna la cittadinanza circa l’emergenza Coronavirus in paese.

Lo fa comunicando una buona notizia, cioè la guarigione di 3 persone, il cui esito del tampone è stato negativo.

Il totale dei pazienti positivi al covid è di 24, di cui 2 ricoverati in ospedale, gli invece si trovano in isolamento domiciliare. Ecco l’aggiornamento:

“Buonasera concittadini, buone notizie dal nostro aggiornamento circa il contagio sul territorio di San Cipriano.

In giornata ci hanno comunicato la guarigione di altre 3 persone, pertanto attualmente ci sono 24 positivi al Covid-19, di cui 2 in ospedale e 22 in isolamento domiciliare. Ho avuto modo di sentire telefonicamente alcuni di loro, i quali mi hanno confortato sullo stato di salute, fortunatamente quasi tutti hanno sintomi lievi o sono totalmente asintomatici. Questo trend positivo ci lascia guardare con cauto ottimismo l’evoluzione del contagio sul territorio.

Queste buone notizie non devono però indurci nell’errore di abbassare il livello di attenzione, il pericolo è sempre costante ed attuale, pertanto l’invito è sempre quello di rispettare senza eccezioni le regole, usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza.

L’attività screening e monitoraggio dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi continua.

Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi, vi terrò costantemente aggiornati sui risultati.“