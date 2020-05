Coronavirus. Positivo dipendete comunale nell’Alto Casertano

18 maggio dalle ore 10:00, verranno effettuati test rapidi da parte del personale dell’Asl, in località ex Ospedale a tutte le categorie più esposte

Roccaromana – Nuovo caso di Coronavirus accertato nella Provincia di Caserta, questa volta ci troviamo nel comune di Roccaromana.

Ecco la nota del sindaco Nicola Pelosi pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

“Si avvisano tutti i cittadini che a seguito della positività a Covid-19 di un nostro dipendente comunale non residente a Roccaromana, il Sindaco contattato dall’ Asl di competenza UOCP di Alife, in primis vuole tranquillizzare la popolazione tutta che ad oggi non vi è nessun caso positivo a Roccaromana e di continuare nella piena responsabilità e nel distanziamento sociale come stiamo facendo tutti in questi giorni, ovvero ottemperando alle normative vigenti.

Sempre di concerto con l’Asl CE Servizio controllo interno di gestione, si avvisa che lunedì 18 maggio dalle ore 10:00, verranno effettuati test rapidi da parte del personale dell’Asl, in località ex Ospedale, ai seguenti soggetti come da nota Asl CE a firma del dott. Michele Tari:

Impiegati comunali, Consiglieri Comunali, negozianti, farmacisti, postini, sacerdoti, personale sanitario e addetti all’assistenza socio-sanitario, oltre ai familiari degli impiegati, Consiglieri Comunali e dai contatti dichiarati da chi è stato a stretto contatto con il dipendente in questione.

Le persone che dovranno essere sottoposte al test rapido per lo screening Covid-19 , saranno contattati dagli Amministratori.

Si invita la popolazione a non creare assembramenti o portarsi in località ex Ospedale ove verranno effettuati i test, se non contattati dagli Amministratori stessi.

Vi sarà vigilanza in merito.

Si informa inoltre che i componenti della Giunta e un Consigliere, sono stati sottoposti a tampone e prelievo, come richiesto dall’Asl di competenza a seguito dei riferimenti dati dal soggetto positivo.

Si ringrazia per la collaborazione sempre dimostrata, l’ Amministrazione è vicina a voi tutti, nessuno escluso e sta seguendo e seguirà i protocolli previsti e dettati dalle Asl di competenza in merito al Covid-19″.