Trentola Ducenta – Quinto caso di coronavirus nel comune di Trentola Ducenta, confermato dal commissario Andrea Cantadori.

“Per le autorità sanitarie è probabile che il contagio sia avvenuto in una provincia vicina. – ha comunicato – In ogni caso, i sintomi sono lievi e la persona si trova a casa, dove è seguita dall’Asl, che ha già ricostruito anche la lista dei contatti“.

C’è anche una buona notizia “il caso 1 che era rimasto contagiato a marzo potrebbe essere guarito, dal momento che l’ultimo tampone ha dato esito negativo. Fra qualche giorno il tampone verrà ripetuto e se continuerà a dare esito negativo il paziente (che non ha mai avuto bisogno di ricovero) si potrà considerare definitivamente guarito. In via del tutto precauzionale rimarrà comunque a casa in quarantena“.

Infine “il tampone eseguito ieri ad un’altra persona ha dato esito negativo, per cui ce ne rallegriamo. – ha concluso Cantadori – Continuiamo a restare a casa“.