Carinaro – Nuovo caso positivo al Coronavirus nel comune di Carinaro, confermato dall’amministrazione con una comunicazione su Facebook:

“Cari concittadini, oggi ci è stato notificato dalle Autorità Sanitarie un nuovo caso di corona virus sul nostro territorio. Riepilogando i casi accertati nella nostra comunità con questo di oggi, siamo al quinto caso accertato di cui due già guariti.

Ho contattato i familiari della persona contagiata e mi è stato riferito che è in buone condizioni ed è curato a casa dai propri familiari con l’ausilio del proprio medico di base e dai responsabili del Dipartimento Prevenzione che monitorano quotidianamente l’evolversi della malattia. Il paziente è stato messo in isolamento dal responsabile sanitario dell’Asl mentre i suoi familiari devono restare in sorveglianza attiva.

Posso affermare che non siamo in una situazione critica da un punto di vista epidemiologico, non esiste alcun pericolo di allarmismo soprattutto alla luce del fatto che ogni contagio è avvenuto senza nessun riferimento all’altro. Quest’ultimo ha contratto il virus in ambiente ospedaliero perché di recente ricoverato per sintomi del tutto diversi da quelli della Corona Virus Covid-19.

L’amministrazione insieme con il C.O.C. Comunale ha da subito attivato tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste per la gestione di un nuovo contagio e resta in continuo contatto con le Autorità Sanitarie competenti che hanno il diretto controllo e il monitoraggio delle situazioni specifiche e di tutto il quadro generale della nostra comunità. Inoltre oggi è continuato la consegna dei Buoni Spesa, dei Libri a domicilio e stiamo predisponendo ulteriori misure di prevenzioni per prossimi giorni.

Sono consapevole dei sacrifici che Vi vengono richiesti, ma ognuno di noi deve fare la sua parte nel far proprie le misure che servono al contenimento del contagio per questo, volevo farvi arrivare da parte mia e di tutta l’amministrazione la nostra vicinanza per questi giorni così difficili e così inusuali che tutti noi stiamo attraversando.

Uno stravolgimento radicale della vita quotidiana di ognuno di noi, al quale la maggior parte ha risposto in maniera straordinaria, con un’autodisciplina e un senso di comunità e solidarietà che fanno ben sperare nel contenimento del contagio.

Non possiamo permetterci in questi giorni tante abitudini delle nostre giornate non possiamo fare una passeggiata al parco, il gioco con i nostri amici, le corse in gruppo, le chiacchierate sulle panchine, tutto ciò può aspettare, la nostra salute No.

Allora vi chiedo un ulteriore sforzo, in primo luogo di responsabilità, rispettiamo le norme per la nostra sicurezza e per la nostra salute per permetterci di tornare a vivere appieno la nostra vita.

Per evitare il peggio c’è un solo modo: RESTIAMO A CASA !”.