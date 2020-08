Coronavirus: quarto caso positivo a Casal di Principe in poche ore

Casal di Principe – Arriva la conferma di un quarto caso positivo al Coronavirus nel comune di Casal di Principe.

Solo poche ore prima il sindaco Renato Natale aveva dato notizia di tre persone positive al covid-19, per poi aggiornare i cittadini con il quarto caso. Ecco quanto comunicato:

“Purtroppo devo aggiornare il report sui casi positivi.

Pochi minuti fa l’ASL mi ha informato di un quarto caso a Casal di Principe, anche quest’ultimo senza sintomi e come gli altri in quarantena insieme ai familiari.

Si allargano di conseguenza i controlli ai contatti dei positivi.

Almeno due sono persone rientrati da poco dalla Sardegna. Per questo chiedo a tutti coloro che provengono non solo dall’estero ma anche dalla Sardegna di segnalarsi all’azienda sanitaria per sottoporsi ai test e nel frattempo di restare in quarantena.

Importante è continuare ad osservare tutte le cautele necessarie, con sempre maggior rigore. Usiamo sempre le mascherine ed evitiamo di affollarci nei luoghi di ritrovo“.