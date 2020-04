Caiazzo – Purtroppo si registra il quarto contagio da Coronavirus nel comune di Caiazzo.

Ad annunciarlo il sindaco Stefano Giaquinto il quale ha comunicato ai suoi cittadini di aver ricevuto la conferma dall’Asl:

“Un nostro concittadino che da giorni è già in quarantena, di aver effettuato due test di cui uno risultato negativo, ed uno positivo, pertanto sottoposto a tampone in serata ha ricevuto l’esito positivo del tampone. Altresì di ciò ho avuto conferma telefonica dello stesso dall’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva con sede in Caiazzo. In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute sono state attivate le procedure previste. Al nostro concittadino confermo attraverso questo comunicato, anche a nome dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio comunale, nonché della Comunità, l’augurio di una pronta e completa guarigione, nonché la nostra vicinanza con l’augurio che possa presto riabbracciare i propri cari. Non ti lasceremo solo.”

Conclude il primo cittadino – “Ancora una volta esorto tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure di precauzione previste, atte ad evitare il propagarsi del Virus. Noi possiamo collaborare, soprattutto restando a casa, è tenerci costantemente informati attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro Comune e dell’informazione istituzionale“.