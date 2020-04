Coronavirus. Quarto caso a San Cipriano d’Aversa

San Cipriano d’Aversa – Il sindaco di San Cipriano Vincenzo Caterino fa il punto della situazione sul Coronavirus.

Purtroppo è giunta la conferma di un nuovo caso positivo al Covid-19 in città. Si tratta di un membro della famiglia degli altri 2 casi conclamati.

Ecco la comunicazione diffusa poco fa alla cittaidinanza:

“Purtroppo vi devo comunicare che un altro cittadino di San Cipriano è risultato positivo al Covid-19, si tratta di un membro della famiglia degli altri 2 casi conclamati. A tutti loro auguriamo una pronta guarigione e di risolvere tutto al più presto.

San Cipriano ad oggi conta 4 casi, uno purtroppo defunto, uno ricoverato in ospedale e 2 in quarantena obbligatoria domiciliare. Siamo ancora in attesa di qualche tampone, pertanto non possiamo rilassarci.

Cerchiamo di stare a casa il più possibile, se è inevitabile uscire usiamo tutte le precauzioni, è preferibile svolgere tutte le commissioni uscendo una sola volta. Grazie, vi auguro una buona serata”.