Coronavirus. Primo contagiato a Villa di Briano

Villa di Briano – Primo contagio da Coronavirus nel comune di Villa di Briano, il caso è stato confermato dal sindaco Luigi Della Corte.

Si tratta di un uomo il quale era già ricoverato in ospedale per altre patologie e quindi non perchè fosse positivo al covid-19.

Quindi non avrebbe avuto contatti con altri concittadini. Il primo cittadino, al momento non fornisce ulteriori dettagli in merito.

Il sindaco invita la cittadinanza a mantenere la calma e nel rimanere a casa rispettando le norme previste dal decreto.