Coronavirus. Primo caso positivo a Casaluce

Casaluce – Primo caso di Coronavirus anche nel comune di Casaluce, come confermato dal sindaco Antonio Tatone.

La persone è risultata positiva al tampone e si trova già in isolamento, inoltre si stanno ricostruendo i possibili contatti avuti in questi giorni.

“Mai avrei voluto dare questa notizia – afferma il sindaco – ma è accaduto. Non dobbiamo fare drammi, dobbiamo continuare ad assicurare il massimo impegno e fare in modo che questo caso ed eventuali altri che potrebbero arrivare restino isolati. In questo periodo abbiamo dimostrato grande saggezza e maturità. Voglio tranquillizzare tutti e ringraziare tutti per il grande senso di responsabilità“.

Continua – “Ha ricevuto le mie chiamate quotidianamente ed anche adesso mi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. La persona era già in quarantena domiciliare. Mi ha garantito di non aver avuto contatti con nessuno, incluso la famiglia. Dobbiamo restare calmi e continuare a rispettare le regole. Andrà tutto bene se restiamo tutti a casa“.