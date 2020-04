San Pietro Infine / Formicola – Si registrano i primi due casi di Coronavirus in altrettanti comuni della Provincia di Caserta.

Primo caso di contagio da Covid-19 a Formicola. A confermare la notizia é stato il sindaco Michele Scirocco, informato dall’ASL sulla positività di una donna di 47 anni.

Il tampone le è stato effettuato perché la 47enne lavora in una struttura sanitaria nel Napoletano. Scattati subito i protocolli sanitari previsti e l’isolamento dei familiari e di tutte quelle persone entrate in contratto con lei nelle ultime 2 settimane.

C’è un primo caso di contagio da Coronavirus anche a San Pietro Infine. Il paziente è un uomo di circa 70 anni che era andato in ospedale per problemi che sembravano non derivanti dal Coronavirus.

Invece, i tamponi hanno evidenziato il contagio. Ecco il messaggio del sindaco: “Informo con dispiacere la cittadinanza che abbiamo avuto purtroppo conferma dall’ASL di un primo caso di positività al coronavirus Covid -19 nei confronti di un nostro concittadino. Il paziente era ricoverato da circa 5 giorni in ospedale, per altra patologia; dopo due giorni di iniziale isolamento preventivo, al primo tampone, effettuato per l’accesso ai reparti, era risultato negativo ; è risultato invece positivo al tampone di oggi 10/04/2020. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CE di competenza ha messo in atto le prime misure di sicurezza, come da protocollo: invito, pertanto, la cittadinanza ad evitare allarmismi poiché le strutture sanitarie preposte, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CE, stanno già adoperandosi per evitare eventuali contagi. Sarà mio impegno aggiornarvi sull’ esito delle indagini sanitarie e sull’ evolversi del caso ma nel frattempo NON USCIRE DI CASA se non per impellenti necessità”