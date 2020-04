Villa Di Briano – C’è la prima vittima del Coronavirus che colpisce la comunità di Villa di Briano.

E’ il sindaco Luigi Della Corte ad annunciarlo con un post su Facebook, ufficializzando la tragedia:

“Una notizia che non avrei mai voluto dare. Purtroppo uno dei due nostri fratelli brianesi contagiati non ce l’ha fatta.

Non ho parole in questo momento. Il Sindaco di Villa di Briano e tutta l’Amministrazione, a nome di tutti i cittadini brianesi, esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la perdita del proprio congiunto. Con profondo dolore porgiamo le più sentite condoglianze”.

Si tratta di uno dei due cittadini contagiati dal Coronavirus nei giorni scorsi. Il totale dei decessi nel Casertano sale a quota 39.