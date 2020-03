Coronavirus. Pizza e birra in strada, denunciati due giovani di Maddaloni. VIDEO

Nel video si vede chiaramente come uno dei due ragazzi continua a mangiare la pizza come se non stesse accadendo nulla di grave. Solo nella città di Maddaloni, nella giornata di ieri sono state denunciate circa 65 persone

Maddaloni – Il video è diventato immediatamente virale sui social e sui gruppi whatsapp, tanto da attirare anche l’attenzione del sito de Le Iene.

Due giovani di Maddaloni sono stati fermati in strada, lungo Via Napoli, intenti a mangiare pizza e birra. Quando sono stati fermati da una pattuglia della Polizia di Stato, i due giovani, avrebbero risposto agli agenti di non voler tornare a casa.

Il poliziotto senza pensarci troppo ha deciso, così, di prendere i documenti e denunciarli per violazione del decreto anti Coronavirus.

