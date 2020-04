Coronavirus. Contagiato medico, moglie e due figlie

Pietramelara – Sono quattro i contagiati dal Coronavirus nel paese di Pietramelara dove un’intera famiglia è risultata positiva al covid-19.

Si tratta di un medico, il caso 1, la moglie e le due figlie, mentre il figlio maschio, al momento, è l’unico negativo della famiglia.

“Il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha comunicato che anche la moglie del medico è risultata positiva al tampone sul COVID 19; la stessa era già sottoposta alla quarantena obbligatoria” ha spiegato il sindaco Pasquale Di Fruscio.

“Il tampone ha dato esito negativo, invece, per il figlio maschio del medico. Si procede pertanto, unitamente alle autorità sanitarie, anche per questo caso a ricostruire la probabile data del contagio e tutta la catena dei contatti per adottare altri eventuali provvedimenti per tutelare dalla diffusione del virus”.

”Pertanto si invitano i cittadini a comunicare al Comandante della P.M. al numero di telefono 393 9689615 tutti i contatti intrattenuti nelle ultime settimane con la signora interessata. Sono ad invitare ancora una volta tutta la cittadinanza ad osservare le vigenti disposizioni e in particolare ad essere ancora più rigorosi e responsabili”.