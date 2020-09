Coronavirus: paziente scappa dall’ospedale, 2 nuovi positivi nel Casertano

Carinola / Maddaloni – Un cittadino di Carinola è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Russo:

“Non presenta sintomi importanti. Come da protocollo è stato predisposto l’isolamento domiciliare per coloro che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva al coronavirus. L’amministrazione comunale è vicina alle persone attualmente positive e, onde evitare il propagarsi del virus, invita la popolazione a rispettare le regole imposte al fine di evitare il contagio“.

Nella mattinata di domenica, invece, un ragazzo di origine slava, risultato positivo al coronavirus e ricoverato, è fuggito dal Covid Hospital di Maddaloni.

La fuga fortunatamente non è durata molto, infatti i medici del reparto hanno allertato le forze dell’ordine che hanno ritrovato il giovane alla stazione ferroviaria e lo hanno riportato in ospedale. In ragazzo è in attesa di un secondo tampone: il primo ha dato esito negativo.

A Conca della Campania il sindaco David Simone ha confermato un nuovo positivo: “La persona è asintomatica ed è in isolamento fiduciario. Sarà nostra cura, in collaborazione con le autorità preposte, ricostruire gli eventuali contatti“.